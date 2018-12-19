Госдума расширила полномочия детских омбудсменов

В частности, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка наделяется правом оспаривать в суде решения органов госвласти и должностных лиц.

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении пакет президентских законопроектов, расширяющих полномочия детских омбудсменов и уточняющих их правовой статус. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Согласно закону, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка будет назначаться на пять лет не более чем на два срока подряд. Правом быть федеральным детским омбудсменом обладает гражданин России не моложе 30 лет с безупречной репутацией и релевантным опытом работы или опытом правозащитной деятельности. Порядок назначения регионального уполномоченного будет определяться законом конкретного субъекта РФ.

Кроме того, детский омбудсмен при президенте наделяется правом оспаривать в суде решения органов госвласти и должностных лиц. Уполномоченные также смогут посещать учреждения системы исполнения наказаний и СИЗО, где содержатся несовершеннолетние, беременные женщины и женщины, дети которых находятся в домах ребёнка исправительных учреждений. Федеральный детский омбудсмен сможет воспользоваться данным правом без специального разрешения.

За вмешательство в деятельность уполномоченного по правам ребёнка при Президенте РФ и невыполнение законных требований детского омбудсмена устанавливается ответственность, предусмотренная российским законодательством.