Назначен исполняющий обязанности главы РФС

Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин назначен исполняющим обязанности президента РФС. Он будет на этой должности до отчётно-выборной конференции, которая пройдёт 22 февраля 2019 года.

— Пост исполняющего обязанности президента РФС до конференции будет занимать Сергей Прядкин, — говорится в сообщении РФС.

Как уже сегодня сообщал Лайф, пост главы РФС покинул Виталий Мутко. Он был президентом Российского футбольного союза с 2015 года, однако в 2017-м его полномочия на этом посту были приостановлены.