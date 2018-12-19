Четыре мумии и нога. СК раскрыл подробности о страшной находке в онкоцентре

Тела были найдены в деревянных ящиках внутри морозильной камеры в ходе внутренней проверки.

Следственный комитет раскрыл некоторые подробности о страшной находке, которую сделали в столичном онкоцентре им. Блохина. Сообщается, что были обнаружены четыре мумифицированных тела и скелетированная нижняя конечность человека. Всё это находилось в трёх деревянных ящиках в холодильной камере.

— Предположительная давность наступления смерти — более 10 лет назад, — говорится в сообщении ГСУ СК по Москве.

Проводится доследственная проверка. В ней, кроме сотрудников СК, участвуют специалисты Росздравнадзора.

— В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли медицинские и иные документы, имеющие значение для следствия, опрашиваются сотрудники больницы, — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что тела были найдены в ходе внутренней проверки в онкоцентре.