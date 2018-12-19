В МИД РФ сочли избыточным американское военное присутствие на Украине

Между тем Киев активно пытается убедить Вашингтон в необходимости создания военной базы на территории Незалежной.

Российская сторона считает избыточным американское военное присутствие на Украине. Об этом заявил "РИА Новостям" замглавы МИД Григорий Карасин. Более того, он напомнил, что такая практика противоречит минским соглашениям.

— С 2014 года американские инструкторы размещены на различных украинских полигонах и круглогодично проводят там тренинги солдат и офицеров ВСУ. Корабли ВМС США часто заходят в черноморские порты Украины, участвуют в совместных учениях по линии украинского оборонного ведомства, — перечислил дипломат. — Одним словом, мы видим и без того избыточное американское военное присутствие на Украине.

Напомним, что, по данным некоторых СМИ, Киев активно пытается убедить Вашингтон в необходимости создания военной базы на территории Украины. Между тем размещение американских военных в регионе может привести к ухудшению ситуации в области безопасности, уверены в Москве.

Ранее в США сообщили о новых поставках оружия Украине. По словам представителя Соединённых Штатов на Украине Курта Волкера, вопрос о поставках будет решён в ближайшие пару месяцев.

О том, как Пентагон готовится к эскалации конфликта на Украине, читайте в материале Лайфа "Пушечное мясо".