О России, США и Китае. Хакеры выложили переписку дипломатов ЕС за несколько лет

Часть бесед касается состоявшейся в июне в Хельсинки встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Хакеры взломали переписку дипломатов стран Евросоюза за несколько лет, в которой сотрудники дипмиссий обсуждают Россию, торговую войну между Китаем и США, а также другие вопросы. Об этом говорится в статье The New York Times, которая ознакомилась с содержимым примерно 1100 сообщений.

Как пишет газета, часть бесед касается состоявшегося в июне в Хельсинки саммита президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Некий европейский дипломат назвал переговоры успешными, в скобах уточнив: "по крайней мере, для Путина".

Из переписки следует, что американские и европейские официальные лица обсуждали затронутый лидерами в Хельсинки вопрос о возможном допросе российскими следователями граждан США, которые, по мнению Москвы, замешаны в противоправной деятельности в РФ. Согласно сообщению от 20 июля, "сотрудники Белого дома заверили европейцев, что согласие Трампа будет "ужато", чтобы не допустить допросов американцев".

Кроме того, один из дипломатов озвучивает предположение о размещении Россией в Крыму ядерного оружия. При этом в материале отмечается, что официальные лица США не владеют какой-либо информацией, которая подтверждала бы эту версию. Также сотрудники дипмиссий обсуждали возможность участия главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, в отношении которого действовали санкции ЕС, в международной встрече в Австрии по освоению космоса.

В корреспонденции попадались и сообщения, касающиеся консультаций представителей стран ЕС и председателя КНР Си Цзиньпина. В переписке утверждается, что китайский лидер якобы сравнивал выбранный Трампом метод ведения торгового спора с Пекином с "запугиванием" и боксёрским поединком без правил, который "наносит ущерб всем". Как следует из материалов, Си Цзиньпин пообещал не уступать американскому давлению и напоминал, что Китай более не является "отсталой страной".

NYT отмечает, что информацию о похищенной переписке подтвердила фирма Area 1, основанная экс-сотрудниками Агентства национальной безопасности (АНБ) США и работающая в сфере кибербезопасности.