А если британским властям некуда потратить деньги, кроме как на борьбу с мнимой угрозой, российские коллеги советуют вложиться в развитие футбола.

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич прокомментировал планы Великобритании выделить 500 миллионов фунтов стерлингов на борьбу с "угрозами нового типа", в числе которых фигурирует Россия. По словам сенатора, нам от подобных шагов со стороны Лондона будет ни холодно, ни жарко.

— Я бы сравнил это с попыткой комара прокусить толстую кожаную куртку, — приводит слова Клинцевича РИА "Новости".

В целом, по мнению парламентария, Лондону следовало бы выделить эти средства туда, где они точно пригодятся, — например, на развитие футбола.

— Думаю, что для самой же страны Туманного Альбиона будет лучше, если эти 500 миллионов фунтов будут потрачены на другие цели. На то, что у неё действительно получается великолепно, — добавил он.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Великобритании возобновляет военную стратегию противодействия угрозам со стороны России времён холодной войны. В рамках программы будут модернизированы британские военные корабли, боевые подводные лодки, вертолёты, а также большое внимание будет уделено наступательным кибероперациям.