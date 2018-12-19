"Невостребованные". В онкоцентре Блохина подтвердили наличие мумий в морге

СК ранее сообщал об обнаружении четырёх мумифицированных трупов и отдельно лежащей ноги.

В Национальном медицинском центре онкологии имени Блохина подтвердили информацию о том, что в его морге были обнаружены мумифицированные тела людей.

— Администрацией ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина" Минздрава РФ 17.12. 2018 в связи с длительной невостребованностью родственниками четырёх трупов было принято решение об их передаче в правоохранительные органы в соответствии с законодательством РФ, — отметили в пресс-службе медицинской организации.

Напомним, ранее появилась информация, что в этом морге нашли тела, которые пролежали около десяти лет. В СК вскоре подтвердили эту информацию, раскрыв новую: за это время останки фактически превратились в мумии. Также бы найдена отдельно лежащая нога.

Следственный комитет и Росздравнадзор проводят проверку. Назначены различные экспертизы.