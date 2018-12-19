Верховный суд Греции постановил выдать россиянина Винника Франции

В Париже специалист по криптовалютам обвиняется в краже личных данных и вымогательстве.

Верховный суд Греции поддержал решение салоникского суда первой инстанции об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию. Об этом объявила председатель Ареопага Ангелика Алиферопула.

Таким образом, ВС отверг апелляцию адвокатов на решение суда первой инстанции о выдаче россиянина Франции, где его обвиняют в краже личных данных и вымогательстве.

Напомним, Александр Винник арестован в Греции в июле 2017 года по запросу американских спецслужб. В США он обвиняется в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют BTC-е. При этом Останкинский суд Москвы заочно арестовал россиянина за мошенничество в сфере компьютерной информации. В конце ноября специалист по криптовалютам объявил голодовку в знак несогласия с условиями содержания в греческой тюрьме.