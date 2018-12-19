Мемориальную доску в память о Людмиле Алексеевой установят на Арбате в 2019 году

Она скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. Прах правозащитницы будет захоронен в США.

Мемориальную доску в память о правозащитнице Людмиле Алексеевой планируют установить на улице Арбат в центре Москвы в 2019 году. Сейчас Фонд памяти объявил конкурс на проект архитектурно-скульптурного произведения.

— Мемориальная доска будет установлена на фасаде дома на Арбате, где проживала Людмила Михайловна, — говорится в сообщении пресс-службы фонда.

В фонде поясняют, что для правозащитницы Арбат был улицей детства и последних лет жизни.

— Сама Людмила Алексеева рассказывала, что с Арбатом у неё связана та часть жизни, когда впечатления наиболее яркие и запоминаются навсегда. Здесь прошло её довоенное детство, и именно на Арбате она захотела жить после возвращения из эмиграции, — подытожили в Фонде памяти.

К участию в конкурсе приглашают художников, скульпторов, архитекторов и студентов творческого профиля.

Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. Сегодня после церемонии прощания её тело кремировали. Прах будет захоронен в Соединённых Штатах.