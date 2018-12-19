В России предрекли рост числа безработных почти на 40 процентов

С грядущей волной предновогодних увольнений это не связывают, а вот с увеличением размера пособия по безработице — вполне.

Число официально безработных россиян может увеличиться на 38 процентов — до 1,1 миллиона человек. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на материалы Минтруда. По мнению чиновников, рост будет связан с увеличением размера пособия по безработице, а также повышением пенсионного возраста.

В настоящее время, по оценкам ведомства, в России зарегистрировано 800 тысяч безработных. Однако общее число граждан, не имеющих официального заработка, оценивается в 3,6 миллиона человек. К слову, последний показатель в ближайшие три года не изменится, уверены чиновники.

Лайф уже сообщал, что каждый четвёртый работодатель России собирается начать 2019 год с увольнений. Особенно такие тенденции выражены в сферах "медиа и маркетинг" и "продукты питания". Кого ещё могут коснуться карьерные неприятности, мы разобрали на карточках.

А ранее в России предложили платить алименты безработному супругу после развода. Авторы инициативы считают, что сумма выплат для попавшего под сокращение супруга и воспитывающего детей должна определяться из расчёта минимального размера оплаты труда и составлять не менее 1,0 МРОТ.