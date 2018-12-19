Супердедушка. Ветеран ВОВ из Саратова стал пятикратным чемпионом в 93 года

Он имеет 43 золотые медали по ветеранскому плаванию, но и боевых наград у него не меньше.

93-летний Анатолий Лисицкий из Саратова стал пятикратным чемпионом мира по ветеранскому плаванию. Активно заниматься спортом пожилой мужчина начал в 60 лет после инфаркта. Плавание — не единственный спорт, которым увлекается пенсионер. Также он любит лыжи, каждый день занимается на велотренажёре и ещё отлично исполняет чечётку. Об этом ветеран ВОВ рассказал Лайфу. Свою первую медаль он получил 11 лет назад.

— Однажды друг пригласил меня на чемпионат России в Казань в 2007 году, и там я сразу установил рекорд России, — поделился пенсионер.

Недавно у Анатолия Васильевича умерла жена. Из-за печали он не хотел участвовать в соревнованиях, но всё-таки поехал и победил. Он рассказал, что сейчас в его возрасте соперников по ветеранскому плаванию практически не осталось.

— Самый старший был 85 лет, то есть на девять лет моложе меня. Это приятно и поднимает настроение, я стараюсь поддерживать этот темп жизни, — поделился ветеран.

Ранее Лайф пообщался с победительницей конкурсов красоты "Миссис бабушка России — 2015", Mrs. GRANDMA EUROPE — 2016 Елизаветой Родиной и узнал, как в 40 лет выглядеть на 20 и что нужно прививать внукам с раннего детства.