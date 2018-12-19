В ОНФ назвали оскорбительным решение Киева учредить праздник в честь Бандеры

В Общероссийском народном фронте считают, что постановление Верховной рады ведёт ещё к большему расколу в обществе.

Решение киевских властей сделать день рождения лидера ОУН-УПА* Степана Бандеры официальным праздником на Украине сочли в ОНФ оскорбительным для жителей многих стран. Там поясняют, что Незалежная таким образом оправдывает преступления, которые совершали националисты.

— Если юбилей Бандеры празднуется на высоком государственном уровне, то это фактическое одобрение преступных действий против мирных граждан, — приводятся слова сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елены Цунаевой.

Она отмечает, что это оскорбительное решение для жителей тех стран, которые пострадали от бандеровцев. Цунаева также напомнила, что в Незалежной живут ветераны, герои Великой Отечественной войны, которые освобождали страну, пострадавшей от рук нацистов.

Она подчеркнула, что на Украине проживает большое количество ветеранов, героев Великой Отечественной войны, которые сражались в рабоче-крестьянской Красной армии. По её словам, они освобождали страну, которая очень сильно пострадала от рук нацистов.

По её мнению, решение украинских властей учредить праздник в честь Бандеры приведет к ещё большему расколу в обществе, которое и так уже расколото.

Как уже сообщал Лайф, власти Житомирской области и вовсе объявили 2019 год годом Степана Бандеры. Сегодня же стало известно, что теперь 110-я годовщина со дня рождения Бандеры, которая приходится на 1 января 2019 года, будет официально отмечаться жителями Незалежной.

*Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.