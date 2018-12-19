Путин поручил кабмину определиться по поводу ввоза среднемагистральных самолётов

Президент РФ Владимир Путин дал правительству поручение до 15 апреля следующего года выработать позицию — нужно ли продлевать нынешние условия ввоза из-за рубежа иностранных среднемагистральных турбореактивных пассажирских самолётов. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

— Обеспечить формирование позиции Российской Федерации по вопросу целесообразности продления после 31 декабря 2019 г. действующего режима временного ввоза иностранных среднемагистральных турбореактивных пассажирских самолётов и её внесение в установленном порядке в Евразийскую экономическую комиссию, — говорится в тексте документа.

Напомним, что в России сейчас создаётся свой среднемагистральный самолёт — МС-21. Пока их единицы. По данным Счётной палаты, общая стоимость проекта до 2025 года уже оценивается в 437,4 миллиарда рублей.

Накануне в Ростехе предупредили, что Россия может столкнуться с проблемами при экспорте МС-21 из-за непризнания российской сертификации в ЕС и США.