В ЛНР нашли "мёртвые души" в киевском списке лиц для обмена пленными

Представители киевских властей на переговорах по обмену пленными с ЛНР, которые прошли в Минске, включили в свой список гражданина России Валерия Иванова. Хотя ранее стало известно, что Иванов, сражавшийся на стороне ЛНР, скончался от побоев во львовской тюрьме, рассказала ТАСС представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы Ольга Кобцева.

— В новом списке на обмен от Киева фамилия убитого во львовской тюрьме Валерия Иванова по-прежнему значится! В список включены люди, которые якобы полностью верифицированы Украиной, они живы и готовы быть переданы ЛНР, — заявила агентству женщина.

Кобцева рассказала, что списки ЛНР получила от уполномоченного представителя Украины Ирины Геращенко в той же гуманитарной подгруппе контактной группы. И тот факт, что Иванов попал в эти списки, говорит о безответственном и безразличном отношении Киева к процедуре обмена.