Дед Мороз и Снегурочка помогли выбрать лучших волонтёров в заповеднике "Столбы"

В этом году на территории природной зоны состоялось более 50 добровольческих акций при участии 3,5 тысячи человек.

В государственном природном заповеднике "Столбы" (Красноярский край) состоялось торжественное закрытие "Года добровольца". Среди гостей праздника были замечены не только активисты, но и сказочные персонажи– Дед Мороз, Снегурочка и Баба Яга. С приветственным словом выступила начальник отдела экопросвещения Марина Щербакова. Она сообщила, что в этом году на территории заповедника состоялось более 50 волонтёрских акций, в которых приняли участие свыше 3,5 тысячи человек.

— Добровольцы чистили настильные тропы от снега, а скалы — от вандальных надписей, красили туристические объекты, очищали территорию от захламлённости, обустраивали места отдыха и экотропы, собирали бытовой мусор и переводили указатели на английский и китайский языки, — рассказала она.

Труд добровольцев в заповеднике уважают и чтут. Здесь даже появилась доска почета волонтёров, принимающих участие в жизни "Столбов". Директор заповедника Вячеслав Щербаков вручил лучшим активистам дипломы и памятные подарки, а затем угостил чаем со сладостями.

"Столбы" — это единственный заповедник, который был создан по инициативе самих жителей для сохранения живописного уголка от варварской рубки леса и добычи природного камня. Он расположен на северо-западных отрогах Восточного Саяна. Площадь его — 47 219 га.