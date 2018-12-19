Свинья, шансон и дробовик. Глава зоопарка Одессы снял странный новогодний клип

По сюжету злобная розовая хрюша прогоняет собаку, а когда та отказывается уходить, пускает в ход оружие.

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков написал песню в стиле шансон и снял жуткий видеоролик, посвящённый символу Нового года — свинье. Для ежегодного клипа он облачился в ярко-розовый костюм хрюши и обзавёлся внушительным арсеналом оружия.

По сюжету злобная розовая свинья прогоняет собаку. Пёс отказывается уходить, поэтому новый хозяин пускает в ход оружие — сначала бейсбольную биту и монтировку, а потом — ножи и дробовик. За день видео посмотрели более 20 тысяч раз.

Руководитель зверинца ежегодно посвящает экстравагантные ролики животным — символам Нового года. В 2018 году Беляков в костюме пса разгуливал по зоопарку, распевая песни. Но тогда в видео снялась и настоящая собака, с которой они пили чай и ели печенье. В 2016 году креативный директор зоопарка устроил "петушиные пляски".