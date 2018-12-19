Путин поручил министрам подготовить портфель заказов для инвестиций в нацпроекты

Президент России Владимир Путин поручил российским министрам подготовить портфель проектов для частных инвестиций в нацпроекты. Доклад о выполнении работы лидеру страны должны будут представить до 1 марта следующего года. Об этом сообщает сайт Кремля.

Поручение было дано Минздраву, Минкультуры, Минкомсвязи, Минобрнауки, Минприроды, Минпромторгу, Минпросвещения, Минсельхозу, Минстрою, Минтрансу, Минэнерго совместно с МЭР и Минфином.

Согласно документу, рассмотрение проектов по привлечению частных инвестиций в нацпроекты должно регулярно рассматриваться на заседаниях президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.