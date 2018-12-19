Без змейки, на незнакомом маршруте. В ГИБДД рассказали о новом экзамене на права

По словам представителей инспекции, принципиально новых упражнений не появится, а некоторые исключат.

ГИБДД представила список заданий, которые, согласно новым правилам, необходимо будет выполнить для получения водительских прав. Их озвучил начальник отделения организации экзаменационной деятельности инспекции Николай Гиляков на конгрессе автошкол в Общественной палате.

По его словам, в новом экзамене будет уделено больше внимания практическому вождению. Для этого "площадку" и "город" решено объединить в одну часть, а ученику предстоит сдавать практическую часть экзамена на незнакомом маршруте.

На закрытых территориях будут проверять в том числе разворот в ограниченном пространстве, заезд в бокс, а также параллельную парковку. В городских условиях кандидатам в водители придётся показать левые и правые повороты, проезд и разворот на перекрёстках, перестроение, обгон или опережение, а также остановку и начало движения на подъёме и спуске.

Гиляков подчеркнул, что принципиально новых упражнений в рамках нового экзамена не появится. При этом некоторые из них — змейка и поворот на 90 градусов на площадке — и вовсе исключат.

В ГИБДД уточнили, что соответствующий законопроект планируют внести в Правительство РФ в январе 2019 года.