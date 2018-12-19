Без змейки, на незнакомом маршруте. В ГИБДД рассказали о новом экзамене на права

ГИБДД представила список заданий, которые, согласно новым правилам, необходимо будет выполнить для получения водительских прав. Их озвучил начальник отделения организации экзаменационной деятельности инспекции Николай Гиляков на конгрессе автошкол в Общественной палате.
По его словам, в новом экзамене будет уделено больше внимания практическому вождению. Для этого "площадку" и "город" решено объединить в одну часть, а ученику предстоит сдавать практическую часть экзамена на незнакомом маршруте.
На закрытых территориях будут проверять в том числе разворот в ограниченном пространстве, заезд в бокс, а также параллельную парковку. В городских условиях кандидатам в водители придётся показать левые и правые повороты, проезд и разворот на перекрёстках, перестроение, обгон или опережение, а также остановку и начало движения на подъёме и спуске.
Гиляков подчеркнул, что принципиально новых упражнений в рамках нового экзамена не появится. При этом некоторые из них — змейка и поворот на 90 градусов на площадке — и вовсе исключат.
В ГИБДД уточнили, что соответствующий законопроект планируют внести в Правительство РФ в январе 2019 года.
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