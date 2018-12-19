"Игры элит". Эксперт объяснил, что стоит за просьбой Киева о размещении базы США

При этом существующие на Украине военные объекты США не представляют угрозу для России из-за маломасштабности, уверен Богдан Безпалько.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько высказал мнение, что возможное размещение военных объектов США на Украине ещё больше накалит двусторонние отношения России с Украиной и России с США. Страны обязательно будут наращивать подразделения вооружённых сил на границах.

— Я думаю, что это, безусловно, сильно накалит отношения России и Украины, с одной стороны, и России и США — с другой стороны, будет провоцировать определённую военную эскалацию в плане наращивания вооружённых сил на границах. Но, Россия, я думаю, тут применит все инструменты, которые у неё есть, экономического, политического, просто военного давления на Украину, чтобы там руководство отказалось от каких-либо крупных военных объектов США. Пока известно о двух военных объектах, один из них — в Очакове, другой — в Бердянске, — рассказал Лайфу эксперт.

При этом он допускает, что это просто игры украинских элит. Безпалько не исключает, что в Киеве таким образом пытаются доказать давление на Россию или же вдохновить собственное население, что у них есть такой союзник, как Вашингтон.

— На деле пока что вся военная поддержка США в адрес Украины является чисто символической, — пояснил Безпалько.

Переданные Украине устаревшие "хаммеры" требуют дорогостоящего обслуживания и запчастей, а сами по себе ничего не стоят. А участие военнослужащих НАТО в параде в украинский День независимости выглядело карикатурно, когда по улицам шли четверо эстонцев с флагом своей страны, считает Безпалько.

Вместе с тем эксперт уверен, что и в США прекрасно осознают, что появление подобного рода военного объекта на территории Украины может спровоцировать Россию на ответные резкие шаги в других областях, где это было бы очень нежелательно для Штатов.