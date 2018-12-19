Госдума приняла закон о защите журналистов в горячих точках

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Госдума приняла закон о защите журналистов в горячих точках

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

Депутаты Госдумы принял закон о защите работающих в горячих точках сотрудников СМИ. Документ обязывает редакции получать письменное согласие своего журналиста о готовности выполнять задания в особых — опасных — условиях.

Кроме того, работодатель обязан обеспечить и профинансировать сотрудников, чтобы они обучились мерам безопасности в горячих точках.

Кроме того, редакция будет обязана выплачивать единовременную компенсацию при причинении вреда здоровью или гибели сотрудника. В случае смерти журналиста компенсация составит как минимум два миллиона рублей.

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