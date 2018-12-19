В мурманской гимназии обрушился старый потолок — видео

По словам директора, элемент декора не меняли более десяти лет, теперь проведут реконструкцию.

Несколько квадратных метров навесного потолка обвалилось в коридоре гимназии № 7 Мурманска. Никто не пострадал, так как во время происшествия дети находились в кабинетах. В учебном учреждении теперь проведут восстановительные работы.

Пользователи паблика "Мурманск" выложили видео обрушившегося потолка. Они пишут, что он "обвалился за четыре минуты до окончания подготовительных курсов для первоклассников".

— Произошло обрушение навесного потолка, который был установлен в гимназии 10–12 лет назад, — приводит слова директора гимназии Надежды Афониной РИА "Новости".

Ранее в Подмосковье частично обрушился завод.