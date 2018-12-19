Путин посетит концерт в честь Дня сотрудников органов безопасности

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Путин посетит концерт в честь Дня сотрудников органов безопасности

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Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Владимир Астапкович

Президент РФ Владимир Путин завтра после большой пресс-конференции посетит торжественный вечер, приуроченный ко Дню сотрудников органов безопасности. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, Владимир Путин в советское время сам служил в органах госбезопасности — в КГБ. Он традиционно посещает такие вечера.

Ранее во время одного из поздравлений глава государства отмечал, что Россия — одна, её нужно защищать и беречь.

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