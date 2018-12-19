Банда хакеров украла у россиян 18 миллионов рублей с помощью СМС

Номера телефонов будущих жертв злоумышленники брали с одного из сайтов по продаже товаров и услуг.

Полицейские задержали банду хакеров, которая похитила 18 миллионов рублей с банковских карт россиян с помощью вирусных СМС. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— По номерам телефонов, взятых с одного из сайтов по продаже товаров и услуг, злоумышленники рассылали СМС с вредоносным программным обеспечением. Когда адресаты активировали их, данные банковских карт автоматически отправлялись участникам группы, — пояснила пресс-секретарь ведомства.

Заполучив информацию, семь членов банды списывали со счетов жертв денежные средства. Ущерб, нанесённый гражданам, предварительно оценили более чем в 18 миллионов рублей.

Хакеры были задержаны в разных субъектах РФ: Москве, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле, среди них — 33-летний организатор и разработчик вируса. Дома у задержанных были найдены и изъяты деньги, моноблок, ноутбуки, телефоны, сим- и флеш-карты, банковские карты и модемы. Лидер банды арестован, а шесть его сообщников находятся под подпиской о невыезде.