Британский корабль-разведчик прибыл в порт Одессы

Ожидается, что он примет участие в манёврах с флагманом ВМС Украины фрегатом "Гетман Сагайдачный".

В одесском порту пришвартовался британский разведывательный корабль HMS Echo, который вошёл в Чёрное море накануне. По данным местного издания "Думская", он будет находиться там несколько дней.

Отмечается, что это первый корабль НАТО, который посетил Украину после инцидента в Керченском проливе с кораблями, нарушившими границу России.

Ожидается, что затем HMS Echo примет участие в манёврах с флагманом ВМС Украины фрегатом "Гетман Сагайдачный".

Помимо оборудования для сбора разведданных, на борту HMS Echo имеется и вооружение — три шестиствольных 7,62-мм пулемёта M134 Minigun, две 20-мм зенитные скорострельные пушки "Эрликон" и четыре крупнокалиберных пулемёта.