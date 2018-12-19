Yamaha отзывает в России свыше 500 дефектных байков

В России отзывают 520 мотоциклов Yamaha YZF-R3A и MTN320-A. Как сообщает Росстандарт, речь идёт о байках, реализованных с мая 2015-го по сентябрь 2018-го.

Отзывная кампания связана с тем, что в перечисленных мотоциклах может быть дефектный шланг, из-за которого есть угроза протечки охлаждающей жидкости.

Кроме того, на мотоциклах, проданных в период с июня 2015 года по июнь 2016 года, могут возникнуть сложности с включением передачи. Все дефекты будут устранены бесплатно для владельцев.