Полковник МВД получил пять лет колонии за вымогательство 100 млн рублей

Офицер просил эту сумму в обмен на закрытие дела о неуплате налогов на полтора миллиарда рублей.

В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд вынес приговор полковнику Юрию Тимченко, который возглавлял один из отделов Управления собственной безопасности МВД России. Офицер попался на вымогательстве 100 миллионов рублей.

Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга, мужчина отправлен на пять лет в колонию. Он также должен выплатить 400 тысяч рублей штрафа. Тимченко и двое предполагаемых посредников были арестованы в 2016 году. Они получили условные сроки.

По версии следствия, Тимченко вымогал 100 млн рублей у руководства компании "Деловые линии" в обмен на закрытие дела о неуплате налогов на полтора миллиарда рублей. Лайф публиковал видео задержания посредника и фотографию сумки с деньгами.