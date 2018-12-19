Путин утвердил критерии для оценки эффективности губернаторов

Президент РФ Владимир Путин утвердил критерии, по которым будет дана оценка эффективности работы губернаторов по выполнению майского указа. Об этом говорится на сайте Кремля в перечне поручений главы государства по итогам заседания президиума Госсовета.
Администрации российского лидера поручено внести соответствующие изменения в указ президента "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".
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