Путин утвердил критерии для оценки эффективности губернаторов

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Путин утвердил критерии для оценки эффективности губернаторов

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин утвердил критерии, по которым будет дана оценка эффективности работы губернаторов по выполнению майского указа. Об этом говорится на сайте Кремля в перечне поручений главы государства по итогам заседания президиума Госсовета.

Администрации российского лидера поручено внести соответствующие изменения в указ президента "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

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