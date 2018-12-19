Назарбаев наградил Усманова орденом Дружбы І степени

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил российского предпринимателя, миллиардера и мецената Алишера Усманова орденом Дружбы І степени. Награда присуждена "за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны", а также укрепление дружбы и сотрудничества между народами.
— Указом президента Нурсултана Назарбаева по случаю Дня независимости Республики Казахстан орденом Дружбы І степени награждён известный российский предприниматель, учредитель компании USM Holdings и меценат Алишер Усманов, — сообщает пресс-служба МИД страны.
Несколько лет назад власти Казахстана наградили Усманова орденом Дружбы II степени. А в конце ноября президент России Владимир Путин наградил миллиардера орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Награда вручается за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением государственности, социально-экономическим развитием, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, спортивными достижениями, укреплением мира между народами, а также за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.
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