Госдума приняла закон, запрещающий огромную неустойку за невыплату кредита

Максимальная сумма платежей по задолженности в перспективе не должна будет превышать её размер в полтора раза.

Госдума приняла закон, который ограничивает предельную сумму долга по потребительским кредитам и запрещает взыскание долгов по тем кредитам, что выдали "чёрные кредиторы". Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно документу, предусматривается поэтапное ограничение общего размера начисляемых процентов и неустоек по договору потребительского кредита (займа) сроком возврата до одного года.

Так, максимальная сумма всех платежей по такому кредиту после вступления закона в силу не может превышать до 1 июля 2019 года более чем в 2,5 раза сумму предоставленного кредита, до 1 января 2020 года — в 2 раза, а с 1 января 2020 года — в 1,5 раза.

Процентная ставка по подобным кредитам после вступления закона в силу не должна превышать 1,5% в день, а с 1 июля 2019 года — 1%. Полная стоимость кредита на момент заключения договора с 1 июля 2019 года не должна превышать более чем на треть наименьшую из величин: 365% годовых или же рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости кредита в процентах годовых.

Закону ещё предстоит пройти рассмотрение в Совете Федерации. Затем он поступит на подпись президенту.

Ранее Лайф сообщал, что россияне задолжали банкам рекордную сумму.