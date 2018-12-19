Президент РФ Владимир Путин одобрил военную доктрину союзного государства России и Белоруссии. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте официального интернет-портала правовой информации.
— Одобрить представленный правительством РФ проект военной доктрины союзного государства! — говорится в распоряжении лидера страны.
Текст доктрины не раскрывается. Однако известно, что документ призван отразить взгляд Москвы и Минска на проблему обеспечения безопасности всего союзного государства.
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