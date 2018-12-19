Арестованного за групповое изнасилование иркутского полицейского уволили из МВД

Начальство посчитало, что младший лейтенант совершил "проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел".

Участковый уполномоченный, арестованный по обвинению в групповом изнасиловании 44-летней женщины в отделе полиции, уволен со службы. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Иркутской области.

В главке подчеркнули, что младший лейтенант совершил "проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел", — не воспрепятствовал совершению противоправных посягательств сексуального характера в отношении женщины. В управлении пояснили, что во время инцидента правоохранитель находился в пункте полиции не при исполнении служебных обязанностей.

Также после скандала началась служебная проверка, в рамках которой будет рассмотрен вопрос о привлечении руководителей МУ МВД "Иркутское" к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее Лайф писал, что в ночь на 16 декабря участковый уполномоченный и два жителя Иркутска жестоко избили и изнасиловали женщину. Подозреваемые арестованы на два месяца. Им грозит от 4 до 10 лет лишения свободы.