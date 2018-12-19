Ваш полёт в надёжных лапах. Служебным "шалайкам" "Аэрофлота" выдали регистрацию

Этот уникальный гибрид оленегонной лайки и северокавказского шакала отличается поразительным обонянием, интеллектом и привязанностью к человеку.

"Аэрофлот" зарегистрировал породную группу своих служебных собак "шалайка" (смесь оленегонной лайки и северокавказского шакала — Прим. ред.) в системе Российской кинологической федерации и провёл её презентацию. Мероприятие для пассажиров и представителей СМИ состоялось в "Терминале B" аэропорта Шереметьево.

Породная группа "шалайка" составляет основу собственной кинологической службы "Аэрофлота". Эти собаки унаследовали лучшие качества своих предков. Шакало-псовый гибрид имеет очень острое обоняние, может эффективно работать в температурном диапазоне от −30° С до +45° С, отличается небольшими размерами и весом, которые позволяют передвигаться в ограниченных пространствах. По всем этим характеристикам шалайки имеют преимущество перед традиционными породами служебных собак.

С 2001 года шалайки участвуют в обеспечении авиационной безопасности на борту самолётов, в аэропорту и на прилегающих к нему территориях. На сегодняшний день в отделе кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасностью работают 29 человек и 50 служебных собак. Животные ежедневно участвуют в обходах, направленных на обнаружение запрещённых предметов — главным образом взрывных устройств и взрывчатых веществ. Многолетний опыт кинологов "Аэрофлота" свидетельствует, что "живые детекторы" работают эффективнее, чем современное оборудование для досмотра. Благодаря уникальному обонянию, шалайки способны различать до полумиллиона запахов. При этом они мобильны, легко обучаемы и дружелюбны к человеку, что особенно важно при работе в многолюдном аэропорту.

Создателем породной группы является Клим Сулимов — известный российский биолог, кинолог и специалист по одорологии (наука о запахах —Прим. ред.) Он начал эксперименты по выведению гибрида шакала и лайки в середине 70-х годов прошлого века. Шалаек иногда неофициально называют собаками Сулимова — по имени их создателя.

Стандарт породной группы "шалайка" был официально утверждён РКФ. Генетическая структура служебных собак "Аэрофлота" прошла исследование в Институте проблем экологии и эволюции имени Северцова.

— Данная породная группа псовых уникальна во многих отношениях, не только генетическом, — комментирует академик РАН Вячеслав Рожнов. — Она является продуктом кропотливой работы российских учёных и практиков-кинологов. Это позволяет рассматривать шакало-собачьих гибридов как безусловную ценность и достояние российской кинологии и страны в целом.

Уникальные способности шалаек легли в основу научной разработки "Аэрофлота" — ольфакторного мониторинга. Эта система разработана, чтобы усовершенствовать процесс кинологических исследований, сделать его объективным и измеряемым. Специально для "Аэрофлота" российские учёные создали особый программно-аппаратный комплекс. На собаку надевают датчики, которые отслеживают её реакцию на исследуемые вещества, а специальная компьютерная программа расшифровывает показания.

К слову, кинологическая служба ведущей российской авиакомпании регулярно удостаивается высоких оценок. Ранее проект "Аэрофлот. Собака Сулимова" получил премию "Время инноваций" в категории "Биотехнологии и генная инженерия". В истории награды это первый случай, когда в области биотехнологий победила транспортно-сервисная компания, а не специализированный научный институт.