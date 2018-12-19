В Москве подвели итоги онлайн-этапа конкурса для школьников "Мой первый бизнес"

Среди победителей распределят 100 грантов на обучение в РЭУ им. Г. В. Плеханова, 70 путёвок в образовательный центр "Сириус", 1,5 тыс. путёвок на образовательные бизнес-интенсивы, а также смартфоны, ноутбуки, игровые приставки.

В среду, 19 ноября, в Москве подвели итоги онлайн-этапа школьного конкурса "Мой первый бизнес". Директор Автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров рассказал, что в этом году на конкурс пришло более 675 тыс. заявок. Слова организатора приводит ТАСС.

В конкурсе участвовали не только российские школьники — заявки прислали дети из 53 государств. В каждой номинации конкурса "Мой первый бизнес" ("Инновации", "Сделай своими руками", "Свой видеоблог", "Интернет-продажи" и "Командный бизнес-проект") выбрали по 10 победителей, в последней номинации, соответственно, одержали победу 10 команд.

— Большинство участников конкурса думают не о том, как заработать деньги, а как помочь другим ... Это приятно, это говорит об их зрелости, — заявил журналистам Алексей Комиссаров, добавив, что победители прошлого года реализовали свои проекты и уже зарабатывают деньги.

По результатам онлайн-этапа 12 тысяч конкурсантов получили сертификаты и ценные призы. Из их числа 1,5 тысячи победителей смогут поучаствовать в бизнес-интенсивах, которые продут в первом квартале 2019 года в 13 городах.

"Мой первый бизнес" — один из флагманских проектов АНО "Россия — страна возможностей", указ о создании которой президент Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.