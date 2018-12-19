Патологоанатом привёл жуткую версию происхождения мумий в столичном онкоцентре

По мнению Эдигера, речь может идти "о неком преступлении или неком глубочайшем нарушении".

Жуткая находка, которую сделали в столичном онкоцентре им. Блохина, может быть следствием чудовищного преступления. Такое предположение относительно происхождения четырёх обнаруженных в учреждении мумий в беседе с Лайфом сделал врач-патологоанатом Александр Эдигер.

— Касаемо происхождения тел, это может быть вариант — чудовищное преступление. И храниться это могло совершенно легко, потому что есть масса способов консервации и мумификации... Весь вопрос заключается в том, откуда это могло взяться. Здесь надо думать о неком преступлении или неком глубочайшем нарушении, — допустил Эдигер.

По его мнению, тела также могли быть не востребованными родственниками, но в таком случае возникает масса вопросов, главный из которых — почему останки не были захоронены. Патологоанатом объяснил, что трупы, за которыми не пришли родные, либо попадают в учебные подразделения медицинских вузов, либо предают земле.

— Ни о каком хранении, конечно, речи быть не может, это полный нонсенс, так сказать, — заключил собеседник Лайфа.

Ранее стало известно, что четыре мумии и скелетированная нога человека были обнаружены в трёх деревянных ящиках в холодильной камере столичного онкоцентра им. Блохина. Останкам, предположительно, более 10 лет.