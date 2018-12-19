Путин поручил проводить заседания по нацпроектам раз в квартал

Российский лидер Владимир Путин поручил проводить заседания коллегий по реализации национальных проектов раз в квартал. Дважды в год члены правительства должны будут докладывать об этом в администрацию президента. Об этом говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

— Обеспечить ежеквартальное проведение руководителями федеральных органов исполнительной власти, ответственными за реализацию национальных проектов, заседаний коллегий федеральных органов исполнительной власти по вопросам реализации национальных проектов с участием представителей субъектов страны, — говорится в распоряжении.

Как уже сообщал Лайф, Путин также поручил российским министрам подготовить портфель проектов для частных инвестиций в нацпроекты. Доклад о выполнении работы лидеру страны должны будут представить до 1 марта следующего года.