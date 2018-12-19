Путин подарил Галине Волчек книгу об истории театра и картину

Глава государства произнёс слова благодарности худруку "Современника" за " вклад в национальную культуру, мировой театр".

Президент РФ Владимир Путин подарил актрисе Галине Волчек картину и книгу "История русского театра". Глава государства сегодня лично приехал в театр "Современник", чтобы поздравить его худрука с 85-летием.

Владимир Путин произнёс слова благодарности Галине Волчек за " вклад в национальную культуру, мировой театр". Он назвал "Современник" живым организмом.

— У нас такая молодая трупа. Такая радость, гордость, — отметила Волчек.

На подаренной президентом картине изображено здание театра.