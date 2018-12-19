Инвалиды бабушка и внук сгорели в своём доме на Кубани

Соседи только утром обнаружили возгорание дома, мама детей в этот момент отсутствовала.

Сегодня в станице Советской Новокубанского района Краснодарского края сгорела половина дома — около 30 квадратных метров. Там проживали 41-летняя женщина с шестью детьми и её 66-летняя мать. В результате пожара погибли бабушка — инвалид-колясочник и её пятилетний внук, также инвалид, сообщает СУ СК РФ по региону.

Соседи обнаружили возгорание дома утром, мама детей в этот момент в жилом помещении отсутствовала. Сейчас проводятся следственные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Одна из возможных причин пожара — неосторожное обращение с огнём.

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