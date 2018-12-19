Роскомнадзор разъяснил ситуацию с блокировкой сайта Навального

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Роскомнадзор разъяснил ситуацию с блокировкой сайта Навального

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Алексей Навальный. Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Ранее сообщалось, что доступ к порталу закрыт за нарушение порядка сбора личных данных пользователей.

Роскомнадзор разъяснил ситуацию вокруг блокировки сайта блогера Алексея Навального "Умное голосование". В ведомстве заявили об отсутствии претензий к метрическим программам компаний Google и ООО "Яндекс".

— Речь шла... о неисполнении администратором сайта 2019.vote требований метрических программ GoogleAnalytics, "Яндекс.Метрика", указанных в Условиях их использования, — говорится в пресс-релизе.

Санкции в отношении портала "Умное голосование" были введены по решению Таганского суда за нарушение порядка сбора личной информации пользователей и политики конфиденциальности в отношении полученных данных. Доступ к 2019.vote был закрыт до устранения выявленных нарушений.

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