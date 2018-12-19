В МИД РФ считают, что резолюцию о "милитаризации" Крыма приняли под давлением

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В МИД РФ считают, что резолюцию о "милитаризации" Крыма приняли под давлением

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Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Чёрного морей под давлением.

— Известно, что на многие страны по сложившейся печальной традиции последнего времени оказывалось прямое давление с тем, чтобы они проголосовали за, — считает Захарова.

Она пояснила, что антироссийские инициативы Киева служат ширмой для провальной внутренней политики руководства страны.

Как уже сообщал Лайф, Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о "милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Чёрного морей. С ней несогласны в Кремле, Совфеде и Госдуме.

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