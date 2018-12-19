Многотонный трансформатор придавил карету скорой помощи — видео

На дороге в Комсомольске-на-Амуре во время транспортировки многотонного трансформатора промышленная энергоустановка свалилась с прицепа и придавила карету скорой помощи, о подробностях инцидента в региональном ГИБДД узнал телеканал "Звезда".
Находившиеся в машине два работника и мама с больным ребёнком не пострадали, но водителя придавило, вызволять его пришлось спасателям с болгаркой. Впрочем, тяжёлых травм он всё равно не получил.
Очевидцы происшествия в соцсетях сообщают, что энергоустановка весит не менее 40 тонн.
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