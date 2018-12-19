В Симферополе на АЗС устроили массовую драку с поножовщиной — видео

Её зафиксировали камеры видеонаблюдения. Затем оказалось, что это была только часть битвы.

В Симферополе 18 декабря вечером на территории автозаправки АТАН на улице Севастопольской произошла массовая драка с применением ножей, пистолетов, бейсбольных бит и других подручных средств. 15 мужчин, находящихся на АЗС, вступили в рукопашную схватку, в которой серьёзно пострадали двое. Об этом сообщает "Крыминформ".

Между двумя мужчинами произошла драка, на их поддержку прибежали водители и пассажиры из других авто. Так, один из них ножом пробил колёса припаркованных друг за другом машин, а его напарник, угрожая пистолетом, заставил пассажиров этих автомобилей сесть обратно в салон. Потом вооружённый ножом мужчина нанёс множество ударов холодным оружием подбежавшему оппоненту.

Драку зафиксировали камеры видеонаблюдения, но лишь часть, так как она происходила в нескольких локациях. Полиция устанавливает причины инцидента и проводит проверку.

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