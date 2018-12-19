Не оставайтесь равнодушными! Москвичей призвали сообщать о замерзающих бездомных

Столичные власти также напомнили о работающих у ж/д вокзалов мобильных пунктах обогрева.

В преддверие надвигающихся 22-градусных морозов москвичей призвали не оставаться равнодушными и сообщать о замерзающих на улицах бездомных людях в круглосуточную мобильную службу "Социальный патруль".

— Не оставайтесь равнодушными, позвоните по телефону круглосуточной мобильной службы "Социальный патруль": 8-495-720-15-08, 8-499-357-01-80, — попросили в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения.

В ведомстве напомнили, что в Москве для оказания помощи бездомным работают Центр социальной адаптации имени Елизаветы Глинки и "Психоневрологический интернат № 5". Кроме того, в столице круглосуточно открыт пункт срочной социальной помощи на Иловайской улице, а у ж/д вокзалов дежурят мобильные пункты обогрева.