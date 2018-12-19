В Латвии решили опубликовать местную базу данных КГБ

Ранее из-за возможных проблем для бывших сотрудников или их семей идею публикации архива осудили в Бюро по защите конституции. Глава полиции безопасности страны Нормунд Межвиетс посчитал, что открытие документов создаст риски для национальной безопасности Латвии.

Латвийский национальный архив завтра, 20 декабря, собирается опубликовать документы Комитета государственной безопасности Латвийской ССР, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу архива. Для документов создадут раздел на сайте архива — arhivi.gov.lv.

— В группы публикуемых в этом году документов входят телефонная книга сотрудников КГБ СССР, картотека учёта внештатных оперативных работников КГБ Латвийской ССР, алфавитная и статистическая картотеки агентов КГБ Латвийской ССР и учётные списки ЦК Компартии Латвии из фонда Государственного архива, — цитирует РИА "Новости" заявление учреждения.

Опубликовать архивы латвийского подразделения советской спецслужбы архиву пришлось после соответствующего принятии закона Сеймом Латвии 4 октября этого года.