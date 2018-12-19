В Латвии решили опубликовать местную базу данных КГБ

Латвийский национальный архив завтра, 20 декабря, собирается опубликовать документы Комитета государственной безопасности Латвийской ССР, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу архива. Для документов создадут раздел на сайте архива — arhivi.gov.lv.
— В группы публикуемых в этом году документов входят телефонная книга сотрудников КГБ СССР, картотека учёта внештатных оперативных работников КГБ Латвийской ССР, алфавитная и статистическая картотеки агентов КГБ Латвийской ССР и учётные списки ЦК Компартии Латвии из фонда Государственного архива, — цитирует РИА "Новости" заявление учреждения.
Опубликовать архивы латвийского подразделения советской спецслужбы архиву пришлось после соответствующего принятии закона Сеймом Латвии 4 октября этого года.
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