Путин признан самой упоминаемой в российских СМИ персоной

В тройку лидеров попали премьер-министр России Дмитрий Медведев и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин возглавил рейтинг самых упоминаемых в отечественных СМИ в течение года персон. Об этом сообщила пресс-служба компании "Медиалогия".

Согласно исследованию, в течение года Путин упоминался российскими СМИ 3 694 852 раза. Второе место в медиарейтинге занял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (626 960 упоминаний), третье — пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (333 962). Журналисты часто обращали внимание на мэра Москвы Сергея Собянина — он на четвёртом месте с 333 371 упоминанием. Пятёрку лидеров замыкает глава МИД РФ Сергей Лавров (257 132).

В топ-10 самых упоминаемых в 2018 году российских персон вошли губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв (224 757), блогер Алексей Навальный (195 681), экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия (187 348 и 186 978 раз соответственно), а также телеведущая Ксения Собчак с показателем 186 714 упоминаний.