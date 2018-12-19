ЕК обнаружила массу нарушений безвизового режима со стороны Украины

Также стало больше украинцев, пойманных на нелегальном проживании в странах Евросоюза.

Еврокомиссия (ЕК) нашла множество нарушений Украиной соглашения о безвизовом режиме, но пока не будет его замораживать, если Киев примет "немедленные действия" по выполнению требований соглашения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ежегодный отчёт ЕК.

— Украине необходимо принять немедленные действия, которые также необходимы для выполнения обязательств в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией, — говорится в документе.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом количество отказов в доступе украинцам на территорию ЕС выросло на 47% и составило 33,1 тысячи случаев. Также стало больше украинцев, пойманных на нелегальном проживании в странах ЕС. В 2017 году это число выросло на 13% по сравнению с предыдущим годом и достигло 33,5 тысячи человек.

Украина также фигурирует в списке государств, где граждане активно вовлекаются в трансграничные организованные преступные группировки, занимаются контрабандой и торговлей людьми, а также нелегальной перевозкой мигрантов, наркоторговлей, киберпреступностью и махинациями с недвижимостью и отмыванием денег.

Ранее Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу.