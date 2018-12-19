Глава хлебокомбината "Черкизово" задержана по делу о невыплате зарплаты

Задержана директор хлебокомбината "Черкизово" Яна Соловьёва, которая подозревается в невыплате заработной платы сотрудникам предприятия. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Преображенский суд столицы уже продлил срок её содержания под стражей на 72 часа.
Напомним, ранее 105 работников предприятия объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты. Они не получали деньги несколько месяцев. Сегодня в Кремле подтвердили, что знают об этой ситуации и следят за ходом разбирательств. Возбуждено уголовное дело.
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