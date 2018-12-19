Не гуляй без совочка. Уборку экскрементов за собаками закрепили законодательно

Закон об ответственном обращении с животными предложили ещё осенью 2010 года. Через полгода он был принят в первом чтении, остальные семь с половиной лет инициативу согласовывали с 28 ведомствами.

На последнем заседании Госдумы в этом году депутаты в третьем чтении приняли закон об ответственном обращении с животными. Среди пунктов закона — запрет выгула собак на территориях, где это запрещено органами местного самоуправления, и обязанность хозяев убирать за выгуливаемыми питомцами, рассказывает "Интерфакс".

Другие нормы закона регулируют правила содержания диких животных в домашних условиях, не важно — в саду у частного дома или в квартире. Также нельзя держать зверей в барах и ресторанах. Помимо этого вводится запрет на контактные зоопарки.

После прохождения законопроектом всех инстанций официально будут запрещены бои животных и травля зверей друг другом. Более того, нельзя будет просто так избавиться от кошки, собаки или другого питомца — его обязательно нужно будет передать новому владельцу или в приют.

С безнадзорными животными теперь должны будут действовать по схеме: отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания с неснимаемой меткой.

— Вот этот безобразный отстрел животных на улицах, который сегодня захлестнул российские города и на котором пилятся огромные бюджетные деньги, становится вне закона, законодательно запрещается, — цитирует агентство депутата Владимира Бурматова.

Закон вводит наказание за выгул собак потенциально опасных пород без намордника, ободка или ошейника.