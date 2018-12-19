"Необходимости платить нет". Эксперт объяснил закон об отмене роуминга в России

Ранее сообщалось, что проект вступит в силу летом 2019 года и позволит россиянам сэкономить 36 миллиардов рублей за год.

Отмена платы за внутренний роуминг является обоснованной, поскольку поездки россиян по стране давно ничего не стоят сотовым операторам. Об этом в беседе с Лайфом заявил шеф-редактор журнала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.

— Практически у всех операторов ведущих есть свои сети в регионах, и необходимости платить нет ... И не было необходимости платить за входящие, потому что ничего это не стоило оператору, однако ж мы 10 лет платили. Если бы кто-то посчитал, сколько страна заплатила за входящие, ни за что, на этом фоне, извините, роуминг — это, конечно, 1,2% потери дохода, как говорят, но должок-то ещё не покрыт, он остался, — отметил Букштейн.

Эксперт пояснил, что раньше плата за внутренний роуминг была обоснованной, поскольку оператору надо было компенсировать дополнительные издержки за соединение через сети региональных коллег.

Ранее Госдума приняла закон, который отменяет роуминг в сотовых сетях внутри страны. Предполагается, что он вступит в силу летом 2019 года и позволит россиянам сэкономить 36 миллиардов рублей за год.