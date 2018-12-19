Путин снял ограничения на предоставление политического убежища в России

Тем не менее решение по каждому обращению будет приниматься индивидуально и со строгим учётом государственных интересов нашей страны.

Президент России Владимир Путин подписал указ, снимающий введённые в 1995 году ограничения на предоставление убежища для политических беженцев в нашей стране. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля.

— Указ снял установленные 20 лет назад ограничения, не позволявшие предоставлять убежище политическим беженцам. При этом, безусловно, решения в дальнейшем будут приниматься индивидуально, в каждом конкретном случае с учётом государственных интересов Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством Российская Федерация предоставляет политическое убежище лицам, ищущим защиту от преследования в своей стране за общественно-политическую деятельность и убеждения, которые не противоречат демократическим принципам, признанным мировым сообществом, нормам международного права.

Тем не менее закон обговаривал целый ряд ограничений. Например, политическое убежище не предоставлялось, если лицо было привлечено в качестве обвиняемого по уголовному делу, заведённому в России. Под ограничения также попадали лица, имеющие гражданство третьей страны, где они не преследуются, либо прибывшие из стран "с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека".