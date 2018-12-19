Объявившим голодовку работникам хлебозавода "Черкизово" выплатят зарплату

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Объявившим голодовку работникам хлебозавода "Черкизово" выплатят зарплату

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Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Отмечается, что работодатель задолжал как минимум ста сотрудникам свыше 10 миллионов рублей.

Столичный хлебозавод "Черкизово", сотрудники которого устроили голодовку, передадут под управление комбинату "Черёмушки". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в "Твиттере".

— Его ("Черкизово". — Прим. ред.) возьмёт под управление кондитерско-булочный комбинат "Черёмушки". Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу, — написал градоначальник.

Собянин подчеркнул, что держит ситуацию с хлебозаводом на личном контроле.

Ранее Лайф писал, что рабочие хлебозавода "Черкизово" устроили голодовку из-за того, что им на протяжении нескольких месяцев не выдавали зарплату. По данным СК, общая сумма задолженности как минимум ста сотрудникам с августа составила свыше 10 миллионов рублей. Гендиректор предприятия объявлен в розыск.

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